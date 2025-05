Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Rollerdiebstahl

Zwei 14-Jährige vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte die Polizei am Sonntagabend (18.5.) einen Motorrollerdiebstahl verhindern. Dieser hatte gegen 21.00 Uhr zwei Jugendliche bemerkt, wie sie sich in der Liebfrauenstraße an einem Roller zu schaffen machten und die Polizei alarmiert. Durch die Streife konnten beide Täter auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden 14-Jährigen mussten auf dem Polizeirevier eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen, bevor sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Beide werden sich zudem strafrechtlich verantworten müssen.

