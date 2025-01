Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Brand in Schule

Am Dienstag kam es in einer Geislinger Schule zu einem Brand.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Geislingen aus. Denn in einer Schule in der Auchtweide kam es zum Brand. Die Flammen verschmorten in einer Toilette den Halter für die Papiertücher, wodurch es zu starker Rauch- und Rußentwicklung kam. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht und der Unterricht konnte nach rund 30 Minuten wieder fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet Brandstiftung. Zeugen zufolge sollen wohl zwei Schüler im Alter von 13 und 15 Jahren das Feuer verursacht haben. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

