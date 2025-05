Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Polizei kontrolliert Biker und Autos und zieht positive Bilanz

Lindenfels (ots)

Am Sonntag (18.5.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bensheim Verkehrskontrollen an der Bundesstraße 47, am Parkplatz "Schöne Aussicht" durch. Zwischen 13 und 14.30 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte mehrere Bikerinnen und Biker sowie Autos. Schwerpunkt lag hierbei besonders auf der technischen Überprüfung der Motorräder. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 24 Autos und 12 Motorräder genauer unter die Lupe.

Bei den 12 Maschinen konnten keine Mängel festgestellt werden. Lediglich drei von den 24 Wagenlenkern müssen sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Bei einem Fahrzeug konnte festgestellt werden, dass die notwendige Hauptuntersuchung wieder fällig ist und zwei Fahrer führten ihren Führerschein nicht mit sich. Die Polizei zieht hinsichtlich des Ergebnisses eine positive Bilanz.

