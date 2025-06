POL-NOM: Diebstahl aus Kirche

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck/ Kreiensen, Parkplatz Am Plan Am 28.06.2025, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr, kommt es auf dem Rewe Parkplatz in Kreiensen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter beschädigt hierbei den ordnungsgemäß abgestellten weißen PKW/ SUV der Geschädigten und entfernt sich anschließend von der Örtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. ...

