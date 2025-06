Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feierliche Einweihung und Übergabe des neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) in Falkenhagen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lügde (ots)

Falkenhagen,14.06.2025 - Am vergangenen Wochenende stand Falkenhagen ganz im Zeichen der Feuerwehr: Mit einer feierlichen Zeremonie wurde das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) offiziell an die Löscheinheit Falkenhagen übergeben und in Dienst gestellt.

Im Rahmen eines gut besuchten Tags der offenen Tür konnten die zahlreichen Gäste das moderne Einsatzfahrzeug aus nächster Nähe besichtigen. Die feierliche Segnung durch die örtlichen Pastoren verlieh dem Anlass einen würdevollen und besinnlichen Rahmen.

Ein besonderer Moment des Tages war die Ehrung langjährig engagierter Feuerwehrkameraden. Hervorzuheben ist hierbei Holger Moseke, der viele Jahre als Einheitsführer tätig war und sich mit außerordentlichem Engagement für die Belange der Feuerwehr eingesetzt hat. Sein Beitrag zum Zusammenhalt und zur Einsatzfähigkeit der Einheit wurde mit großem Applaus gewürdigt.

Das bunte Rahmenprogramm bot für Jung und Alt spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Mitmachaktionen, Vorführungen und kulinarische Angebote sorgten für einen abwechslungsreichen und informativen Tag für die ganze Familie.

Bürgermeister Torben Blome dankte in seiner Ansprache allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz: "Die Arbeit der Feuerwehr ist für unsere Gemeinschaft von unschätzbarem Wert. Mit dem neuen Fahrzeug wird die Schlagkraft der Einheit Falkenhagen weiter gestärkt - ein wichtiger Schritt für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger."

Die Einweihung des MLF markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Feuerwehr Falkenhagen und unterstreicht den hohen Stellenwert des ehrenamtlichen Engagements im Brand- und Katastrophenschutz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell