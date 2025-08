Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 27

Petersberg (ots)

Am Montagmorgen (04.08.), gegen 9 Uhr, kam es auf der B 27 in Höhe Petersberg-Marbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer einer Spedition aus Niedersachsen mit seinem Gespann von Hünfeld kommend in Richtung Fulda unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und prallte nahezu frontal mit seinem Führerhaus gegen eine dortige Brücke. Der 46-Jährige und sein 44-jähriger Mitfahrer wurden beide im Fahrzeug eingeklemmt. Der 44-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 46-Jährige musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen. Die B 27 war für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten - bis etwa 14.30 Uhr - voll gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 150.000 Euro.

Julissa Sauermann

