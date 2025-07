Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Lagerhalle ++ Seevetal/Hittfeld - Erneut Unfall beim Überfahren eines Pollers

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Lagerhalle

An der Kantstraße sind Diebe in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.07.2025, 23 Uhr und Donnerstag 04:30 Uhr.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Halle und entwendeten Metallplatten. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Seevetal/Hittfeld - Erneut Unfall beim Überfahren eines Pollers

Der versenkbare Absperrpoller in der Straße Bosteler Feld ist erneut bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Ein 48-jähriger Mann hat gestern, 17.07.2025, gegen 16:35 Uhr, trotz Rotlichts die Sperrstelle überfahren. In diesem Moment kam der Poller schon wieder hoch, sodass an der Anlage und an dem Peugeot des 48-Jährigen ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Zusätzlich kommt auf den Fahrer ein Fahrverbot wegen des Rotlichtverstoßes zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell