Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alkoholisiert gefahren ++ Buchholz/Dibbersen - Vollsperrung nach Verkehrsunfall ++ Neu Wulmstorf - Pedelec gestohlen

Seevetal/Helmstorf (ots)

Alkoholisiert gefahren

Heute, 16.7.2025, gegen 1:10 Uhr, fiel Beamten im Rahmen ihrer Streife ein VW T-Roc auf, der in Schlangenlinien auf der Straße Neuenfelde unterwegs war. Als die Polizisten das Fahrzeug stoppten und an den Fahrer herantraten, bemerkten sie bereits Alkoholgeruch im Fahrzeug. Zudem wirkte der 51-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,6 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Buchholz/Dibbersen - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Auf der Bremer Straße (K. 85) zwischen Dibbersen und Nenndorf, kam es gestern, 15.7.2025 zu einem Verkehrsunfall. Daran waren insgesamt drei LKW und ein PKW beteiligt. Gegen 10:50 Uhr übersah ein 39-jähriger LKW-Fahrer beim Einfahren in die Kreuzung an der Autobahnanschlussstelle, den LKW eines von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 46-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der LKW des Verursachers über eine Verkehrsinsel gegen den PKW einer 53-Jährigen sowie den LKW eines 25-jährigen Mannes geschoben. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des PKW wurden leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden. Es kam zur erheblichen Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 53.000 EUR.

Neu Wulmstorf - Pedelec gestohlen

In der Bahnhofstraße haben Diebe am Montag, 14.7.2025, ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Cannondale war vor einem Mehrfamilienhaus an einem Metallbügel angeschlossen. Die Täter brachen das Faltschloss des rund 5300 EUR teuren Fahrrades auf und flüchteten. Die Tatzeit liegt zwischen 20 und 21 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell