Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom Sonntag, 13.07.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmittag kam es in der Hamburger Straße in Verden zu einem vermeintlich schlichten Auffahrunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der verursachende 39-jährige Fahrzeugführer aus Ottersberg unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Fahrzeugführer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereich PK Achim

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz

Fahrerin eines Pkw überschlägt sich und wird schwer verletzt

Lilienthal-In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße Graspad. Die 26-jährige Fahrerin eines PKW kam aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Fahrerin versuchte einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

