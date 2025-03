Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Datteln/ Waltrop: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Freitag hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Reiheneckhauses an der Alemannenstraße auf. Im Objekt durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und flüchteten unter anderem mit Bargeld und Schmuck. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr und 20:45 Uhr.

Datteln:

Auf der Ohmstraße hebelten unbekannte Täter am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr die Tür einer Wohnung auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie eine Münzsammlung mit. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Waltrop:

An der Oberlipper Straße kam es am Samstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 22:05 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück und hebelten nach ersten Erkenntnissen die Tür eines Gartenhauses auf. Im Anschluss schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses ein, um so in das Objekt zu gelangen Im Anschluss flüchteten sie mit Schmuck.

Gladbeck:

Auf der Wilhelmstraße wurde ein Einbrecher von einem Mitarbeiter überrascht. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der bislang unbekannte Mann über ein Tür im Hinterhof in die Geschäftsräume einer Firma. Als gegen kurz nach 06:00 Uhr ein Mitarbeiter das Büro betrat und den Täter laut ansprach, ergriff dieser vermutlich ohne Diebesgut die Flucht. Der Mitarbeiter konnte den Mann wie folgt beschreiben: -50-60 Jahre alt - ca.1,70 Meter - reguläre Statur- dunkel grüne Mütze- braune lockige Haare bis zum Hals - größere Nase - dunkle Jacke - Stoffhandschuhe - Rucksack - blau, grüne Taschenlampe

Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 von der Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell