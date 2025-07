Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verabschiedung in den Ruhestand: Joachim Kopietz - langjähriger Beauftragter für Kriminalprävention verlässt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden/Landkreis Osterholz. Nach über vier Jahrzehnten im Polizeidienst verabschiedet sich Joachim Kopietz, zuletzt Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit 2014 war Joachim Kopietz als Beauftragter für Kriminalprävention eine bekannte und geschätzte Ansprechperson für viele Bürgerinnen und Bürger in der Region. Mit großem Engagement setzte er sich dafür ein, Menschen aller Altersgruppen für die Gefahren des Alltags zu sensibilisieren und ihnen wirksame Strategien zum Schutz vor Straftaten zu vermitteln. Seine Themenschwerpunkte reichten dabei vom Einbruchschutz über Betrugsmaschen an der Haustür, am Telefon oder im Internet bis hin zu verhaltensorientierten Präventionsmaßnahmen.

Neben seiner intensiven Netzwerkarbeit und der Mitwirkung in zahlreichen Präventionsgremien war Kopietz regelmäßig als Referent unterwegs, um über aktuelle polizeirelevante Themen aufzuklären und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.

Sein Weg in die Polizei begann bereits 1982 mit dem Eintritt in den Bundesgrenzschutz. 1994 wechselte er zur Landespolizei Niedersachsen, wo er zunächst im Streifendienst, später im Ermittlungsdienst in Verden tätig war. Ab 2014 stand er den Bürgerinnen und Bürgern schließlich als Beauftragter für Kriminalprävention zur Seite.

Auch wenn Joachim Kopietz nun den aktiven Dienst verlässt, bleibt er der Polizei durchaus weiterhin verbunden - nicht zuletzt durch seine Ehefrau und seinen Sohn, die beide ebenfalls im Polizeidienst stehen. Für die Zeit nach dem Berufsleben freut sich Kopietz auf eine gute Mischung aus Ruhe und Aktivität. Er freut sich auf mehr Zeit für die Familie, seine Katzen, den Garten, aber auch der Sport und das Motorradfahren sollen wieder intensiviert werden.

Andreas Lohmann, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, bedankte sich im Rahmen der Verabschiedung herzlich bei Joachim Kopietz für seinen langjährigen, engagierten Einsatz. "Die Verfolgung von Straftaten ist zweifellos wichtig", so Lohmann. "Der Kriminalprävention kommt aber eine ebenso große Bedeutung zu, denn sie kann Straftaten verhindern, bevor sie geschehen, das Kriminalitätsaufkommen nachhaltig senken und so für mehr Sicherheit im Alltag der Bürgerinnen und Bürger sorgen", ergänzt der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, der Kopietz für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und viele schöne Momente wünscht!

Nachfolge bereits geregelt:

Die Nachfolge von Joachim Kopietz steht bereits fest: Jean Duschek wird ab Herbst als neue Beauftragte für Kriminalprävention zur Verfügung stehen. Sie wird dann ebenfalls Ansprechperson für alle Bürgerinnen und Bürger sein, die sich zu präventiven Themen beraten lassen möchten oder Kontakt zur Polizei in diesem Bereich suchen. Bis dahin wird darum gebeten, Anliegen per E-Mail an die Adresse praevention@pi-ver.polizei.niedersachsen.de zu richten.

