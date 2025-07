Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +E-Scooter übersehen++Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall++Mehrere Kellerräume aufgebrochen++Vollbrand von drei Mülltonnen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter übersehen+ Oyten. Eine 75-jährige Fahrerin eines Mercedes übersah am Donnerstag gegen 13 Uhr einen 19-Jährigen auf einem E-Scooter und verletzte ihn leicht. Sie beabsichtigte, von der Straße Wehlacker nach rechts auf die L 167 abzubiegen. An der Einmündung stieß sie mit dem von rechts kommenden 19-Jährigen zusammen. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Sachschaden.

+Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall+ Thedinghausen. Auf der Braunschweiger Straße stießen am Donnerstagnachmittag zwei Pkw zusammen. Eine 28-jährige Beteiligte wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin wollte mit ihrem Nissan nach rechts in die Poststraße abbiegen und musste dafür verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Nissan auf. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Kellerräume aufgebrochen+ Lilienthal. In der Zeit von Montag bis Donnerstag kam es in einem Mehrparteienhaus in der Danziger Straße zu einer Reihe von Einbrüchen in die Kellerräume. Bislang unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Hausflur und öffneten gewaltsam eine Zugangstür, um zu den Kellerräumen zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich zu acht Räumen Zugang. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

+Vollbrand von drei Mülltonnen+ Lilienthal. In der Goebelstraße gerieten am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne und zwei Müllcontainer in Brand. Gegen 20:40 Uhr bemerkten zwei Bewohner des Wohn- und Geschäftsgebäudes Rauch und Brandgeruch in ihrer Wohnung. Nachdem sie die Wohnung verlassen hatten, stellten sie die brennenden Mülltonnen fest.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr und den anschließenden Löscharbeiten standen die Tonnen bereits in Vollbrand. Bei dem Brand wurden diese vollständig zerstört. Durch den Rauch und die Hitzeentwicklung entstand Sachschaden an der Hausfassade und an zwei Wohnungen sowie einem Geschäftsraum. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Polizei, welche auch die ungeklärte Brandursache umfassen, dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

