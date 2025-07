Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

Grasberg. Heute Morgen, gegen 06:15 Uhr, kam es bei der Kreuzung der Meinershauser Straße zur Dannenberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59 Jahre alter Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Für die Unfallaufnahme musste ein Teil der Kreuzung bis in den Vormittag gesperrt werden.

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW beabsichtigte, von der Meinershauser Straße nach links in die Dannenberger Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen hielt er noch für einen Fahrradfahrer an, welcher die Einmündung in gleicher Fahrtrichtung passierte. Beim Abbiegen übersah er aus bisher ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Ford des 59-Jährigen. Der Ford stieß in der Folge mit der Beifahrerseite des VW zusammen.

Der 59-Jährige konnte nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten werden. Anschließend wurde er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Spurensicherung war die Einmündung bis ca. 11 Uhr gesperrt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 28.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell