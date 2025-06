Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Wohnung eingebrochen

Grünstadt (ots)

Am Samstag (21.06.25) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung im Nordring ein. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Haben Sie in der Zeit etwas Verdächtiges im Nordring beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

