Oberndorf am Neckar (ots) - Am Samstagabend hat die Polizei in der Schubertstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 18:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen auffällig fahrenden Skoda Kodiaq in der Schuberstraße auf Höhe der Einmündung "Am Grünen Berg" und unterzogen den ...

mehr