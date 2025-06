Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrer greifen 20-Jährigen an und schlagen auf ihn ein (28.06.2025)

Konstanz (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich zwei Heranwachsende verantworten, die in der Nacht auf Samstag einen jungen Mann und seine Begleiterin an der Rheinpromenade angegriffen und verletzt haben. Gegen kurz vor 1 Uhr lagen ein 20-Jähriger und seine 19 und 20 Jahre alte Begleiterinnen auf dem Holzsteg auf Höhe des Bodenseeforums, als plötzlich zwei junge Männer mit E-Scootern dicht an ihren Köpfen vorbeifuhren. Als sich die drei daraufhin aufsetzten stiegen die beiden Scooterfahrer von ihren Fahrzeugen ab und gingen in bedrohlicher Haltung auf sie zu. Als der 20-Jährige daraufhin versuchte die Situation zu beruhigen, stießen ihn die 19- und 20-jährigen Heranwachsenden zu Boden und schlugen auf ihn ein. Als eine der beiden Frauen versuchte zu schlichten, packte sie einer der Angreifer an den Armen und schubste sie weg. Anschließend flüchteten die jungen Männer in Richtung Herose-Park, wo sie kurz darauf im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell