POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (28.06.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Eichhornstraße verletzt worden. Ein 67-Jähriger war mit seinem Fahrrad verbotswidrig, entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Radweg in Richtung Hörnle unterwegs. Zwei ihm entgegenkommende Radler mussten daraufhin ausweichen, wobei ein 33-Jähriger zu Fall kam und sich Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

