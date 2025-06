Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 10-jähriger Radfahrer bei Unfall auf der Spanierstraße verletzt (29.06.2025)

Konstanz (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Kind bei einem Unfall auf der Spanierstraße am Sonntagabend. Ein 10-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Sternenplatz unterwegs. Auf Höhe des Hallenbades kam er zu weit nach links, geriet auf die Straße und kollidierte dort mit einem in dieselbe Richtung fahrenden BMW eines 21-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell