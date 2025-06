Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Friedingen, Lkr. Konstanz) Heuballen gerät in Presse in Brand - rund 40.000 Euro Schaden (29.06.2025)

Singen, Friedingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro sind die Folgen eines Brandes auf einem Feld im Bereich Böhleweg am Sonntagabend. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Heuballen in der Ballenpresse in Brand. Dem 35 Jahre alten Landwirt gelang es noch den bereits vollständig abgemähten Acker zu verlassen, ehe der trockene Untergrund aufgrund Funkenflug Feuer fing. Die mit rund 50 Einsatzkräften ausgerückten Feuerwehren aus Friedingen, Schlatt, Beuren und Singen löschten das brennende Feld und die Ballenpresse an der ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell