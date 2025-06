Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Oldtimer Roller beschädigt - Zeugen gesucht (28.06.2025)

(Königsfeld im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem unschönen und ärgerlichen Vorfall ist es am Samstag zwischen 11.15 Uhr und 14.30 Uhr in der Friedrichstraße in Königsfeld gekommen. Ein 65-Jähriger stellte dort vor einem Café seinem Oldtimer-Roller der Marke NSU, Modell Prima, ab. Bei seiner Rückkehr gegen 14.30 Uhr musste er mehrere Beschädigungen an seinem Roller feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Roller von einer unbekannten Frau für ein Fotoshooting genutzt. Beim Aufsitzen auf den mehr als 60 Jahre alten Roller fiel dieser um und wurde dadurch beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden an dem historischen Fahrzeug zu kümmern, entfernte sich die Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier in St. Georgen unter der Rufnummer 07724/949500 zu melden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell