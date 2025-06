Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald-Baar-Kreis) 81-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt (28.06.2025)

Donaueschingen, L180 (ots)

Ein Schwerverletzter sowie Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend auf der Landesstraße 180 zwischen Donaueschingen und Pfohren ereignet hat. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 20:15 Uhr von der Bundesstraße 27 kommend die Anschlussstelle Donaueschingen-Mitte. An der Einmündung zur L180 missachtete ein von Donaueschingen in Richtung Pfohren fahrender Linienbus die Vorfahrt des 81-Jährigen, welche durch eine temporär eingerichtete Stoppstelle geregelt ist. Der Bus fuhr in die Fahrerseite des Mercedes, wodurch der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite den Mercedesfahrer und ein Rettungswagen verbrachte ihn mit schweren Verletzungen in ein örtliches Klinikum. Die Fahrerin des Linienbusses, in welchem sich zur Unfallzeit keine Fahrgäste befanden, blieb unverletzt. Die L180 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

