Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Kleve

Kleve (ots)

Am Sonntagvormittag, 15. Dezember 2024 kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Kleve einen 38-jährigen Italiener. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Kleve mit einem Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Emmerich verurteilte ihn im August 2020 wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 EUR und einem dreimonatigen Fahrverbot. Ersatzweise muss der Verurteilte eine 48-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Italiener zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve ein, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell