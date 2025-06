POL-EL: Lingen - BMW beschädigt

Börger (ots) - Am Montag gegen 20:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Eschstraße in Börger alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Roller während der Fahrt in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

