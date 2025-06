Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Schüsse vor einer Bar lösen Polizeieinsatz aus (28.06.2025)

(Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist es am Samstagabend um kurz vor 23.00 Uhr an einer Bar in der Oberamteistraße in Tuttlingen gekommen, nachdem mehrere Notrufe über Schussgeräusche eingingen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgegeben. Ob Personen verletzt sind oder ob Sachschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei (AM).

Für die Staatsanwaltschaft Rottweil

-Bereitschaftsdienst- Tel. 0741/243-0

Für das Polizeipräsidium Konstanz

-Führungs- u. Lagezentrum- EPHK André Meyer Telefon: 07531 995-3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell