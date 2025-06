Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dingelsdorf, Lkr. Konstanz) Unbekannter schleicht in Wohnhaus (29.06.2025)

KN-Dingelsdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntagmorgen in ein Wohnhaus im Metzgersbrunnweg geschlichen. Gegen kurz vor 8 Uhr betraten zwei Jungs im Alter von 8 und 10 Jahren das Einfamilienhaus ihrer Großmutter über eine unverschlossene Kellertür. An der Wohnungstür im Flur trafen sie auf einen unbekannten Mann, der sie aufforderte abzuhauen. Daraufhin flüchteten die Kinder und sprachen auf der Straße einen Passanten an, der die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses konnte keine Person mehr festgestellt werden.

Zu dem Mann, der mutmaßlich über die unverschlossene Kellertür in das Gebäude gelangte, liegt folgende Beschreibung vor: große Statur, blaues T-Shirt, kurze, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Schuhe.

Zeugen, denen der Mann am Sonntagmorgen im Bereich des Metzgersbrunnweg aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell