Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trunkenheitsfahrt

Bad Sassendorf / Erwitte (ots)

Am 31.05.2025, gegen 18:20 Uhr, wurde durch aufmerksame Zeugen an einem Einkaufsmarkt in Bad Sassendorf ein Fahrzeugführer gesehen, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Kennzeichen des PKW wurde der Polizei übermittelt. Die eingesetzten Beamten konnten den mutmaßlichen Fahrzeugführer wenig später an seiner Wohnanschrift in Erwitte antreffen. Dem 55-Jährigen wurden Blutproben entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (jk)

