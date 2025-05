POL-SO: Alleinunfall mit Roller

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 27. Mai, 20 Uhr und dem 28. Mai, 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Stirper Straße ein. Die Unbekannten schlugen zunächst eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im Anschluss entwendeten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen eine Geldkassette und eine große Anzahl an Parfumflaschen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, führte eine ...

