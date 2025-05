POL-SO: Einbruch in Kosmetikstudio

Rüthen (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:30 zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Heide, etwa 400 Meter nach dem Ortsausgang in Richtung Rüthen. Eine 18-jährige Frau aus Rüthen befuhr mit ihrem Opel die Straße Heide und kam in Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel kollidierte mit einem Baum und kam letztendlich im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrertür des Pkw ließ ...

