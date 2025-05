Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kallenhardt - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Rüthen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:30 zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Heide, etwa 400 Meter nach dem Ortsausgang in Richtung Rüthen. Eine 18-jährige Frau aus Rüthen befuhr mit ihrem Opel die Straße Heide und kam in Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel kollidierte mit einem Baum und kam letztendlich im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrertür des Pkw ließ sich zunächst nicht öffnen, konnte jedoch durch die eintreffenden Polizeibeamten soweit aufgebogen werden, dass die 18-Jährige aus dem Opel aussteigen konnte. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und konnte nach ambulanter Behandlung wieder den Heimweg antreten. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

