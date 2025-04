POL-ROW: ++ Einbruch in Wohnhaus in Vierden - Polizei bittet um Hinweise ++ Alkohol am Steuer - 1,62 Promille bei Verkehrskontrolle in Scheeßel ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Sexueller Übergriff am Vörder See - Polizei bittet um Zeugenhinweise ++ Am Ostermontag, dem 21. April 2025, kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem sexuellen Übergriff am Vörder See. Eine 32-jährige Frau aus Bremervörde war in diesem Zeitraum am See spazieren, ...

mehr