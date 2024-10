Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Sonntag (20.10.) ist in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr ein schwarzer Range Rover an der Parkstraße beschädigt worden.

Der Halter parkte das Fahrzeug am Fahrbahnrand, ungefähr in Höhe der Kleingartenanlage. Als er am Sonntagabend zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er erhebliche Schäden an der Seite des Wagens fest. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 8.000 Euro.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Vor Ort wartete jedoch ein Zeuge zusammen mit seinem Sohn auf das Eintreffen des Geschädigten. Leider sind die Personalien dieses Zeugen nicht bekannt.

Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen nun den Zeugen, der auf den Halter gewartet hat sowie weitere Personen, die Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell