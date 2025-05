Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Rüthen (ots)

Am 30.05.2025 um 11:10 Uhr befuhr eine 34-jährige Pkw-Führerin aus Düsseldorf die Straße Hemmergrund aus Heddinghausen kommend in südliche Richtung. Im Bereich der Kreuzung der L776 missachtete die Fahrzeugführerin, die beabsichtigte, die Straße Hemmergrund weiter in südliche Richtung zu befahren, mutmaßlich die Vorfahrt der auf der L776 fahrenden Verkehrsteilnehmer. Es kam zum Zusammenstoß mit einer mit Bierkisten beladenen Sattelzugmaschine mit Anhänger, die von einem 61-jährigen Speditionsmitarbeiter auf der L776 aus Richtung Hemmern kommend in Richtung Büren gefahren wurde. Beim Aufprall wurde die 34-Jährige schwer verletzt. Die eingesetzte Einheit der Feuerwehr Rüthen musste eine Seite ihres stark deformierten Pkw VW Golf öffnen, um die Verletzte aus dem Fahrzeug befreien zu können, bevor sie vom eingesetzten Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden konnte. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf 10.000,- Euro schätzt. Aufgrund einer großen Menge ausgelaufener Betriebsstoffe wurde ein Unternehmen mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. (MJ)

