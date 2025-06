Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen 51-Jährigen an (28.06.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend einen Mann im Bereich des Grillplatzes "Schänzle" angegriffen und verletzt. Gegen 23.40 Uhr hielt sich der 51-Jährige am Grillplatz auf, als ihn zwei unbekannte Männer zunächst mit einer Wasserspritzpistole nass spritzten. Nachdem er die beiden daraufhin zur Rede stellte, griffen sie ihn unmittelbar an und schlugen und traten mehrfach auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie. Der 51-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Körper.

Zu den beiden Angreifern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 24 Jahre alt waren und eine dunkle Hautfarbe hatten. Zudem trugen sie dunkle Kleidung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

