POL-KN: (Rottweil) - Motorrad fährt auf Tesla auf - Polizei sucht Zeugen nach Überholmanöver (27.06.2025)

Rottweil (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Neufraer Straße nach einem mutmaßlichen Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Tesla gekommen.

Gegen 14:45 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit einem 125er-Motorrad in Richtung Rottweil, als er auf das Heck eines vorausfahrenden Tesla Model 3 auffuhr. Am Auto und am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Nach Angaben des Unfallbeteiligten bremste die Tesla-Fahrerin zuvor stark ab, da in diesem Moment ein entgegenkommender BMW einen Fahrradfahrer überholte und er daher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei insbesondere den überholten Fahrradfahrer sowie den BMW-Fahrer, sich zu melden.

Auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 in Verbindung zu setzen.

