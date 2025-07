Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher überrascht ++ Seevetal/Meckelfeld - Einschleichdieb war erfolgreich

Seevetal/Helmstorf (ots)

Einbrecher überrascht

Am Mittwoch, 16.7.2025, gegen 0:45 Uhr, kam es in der Straße zum Müllerbek zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter hatte sich ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss ausgesucht und versucht, durch Hindurchgreifen den Griff zu erreichen. Hierbei machte er allerdings Geräusche, so dass ein Bewohner wach wurde und nachschaute. Er konnte noch sehen, wie sich der Täter zu Fuß in Richtung Helmstorfer Straße entfernte.

Der Zeuge wählte den Notruf, eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb allerdings ohne Ergebnis.

Seevetal/Meckelfeld - Einschleichdieb war erfolgreich

Während Bewohner eines Hauses an der Straße Alter Kirchweg am Mittwoch, 16.7.2025, im Garten ihres Hauses aktiv waren, hatten sie ihre Terrassentür unverschlossen gelassen. Diese Gelegenheit nutzte ein Dieb, schlich sich ins Haus, und erbeutete Schmuck und Uhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Täter konnte zunächst unbemerkt entkommen.

Im Zuge der Auswertung von Videoaufnahmen ließ sich die Tatzeit auf 16:10 Uhr bis 16:15 Uhr eingrenzen. Der Täter war demnach mit einer blauen Jeans, einer dunkelblauen Sweatjacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Er trug Glatze und einen Dreitagebart.

Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200.

