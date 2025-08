Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Grillhütte - Einbruch in Wohnhaus - Taxifahrt wird nicht gezahlt - Einbruch in Imbisswagen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Grillhütte

Grebenhain. In der Nacht auf Samstag (02.08.) verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Katzenteich" Zutritt zu einer Grillhütte indem sie die Zugangstür mittels unbekanntem Werkzeug aufhebelten. Anschließend entwendeten die Langfinger ein Stromaggregat und diverse Getränke im Wert von rund 400 Euro. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag (24.07.) bis Samstag (02.08.) auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Junkergarten". Von dort entwendeten sie ein Mac-Book, ein Ladekabel und Lebensmittel im Gesamtwert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taxifahrt wird nicht gezahlt

Schotten. Am Sonntag (03.08), gegen 1 Uhr, ließ sich eine weibliche Unbekannte mit dem Taxi in die Goethestraße nach Schotten fahren. Unter dem Vorwand Geld zu holen, stieg der Fahrgast aus und kehrte jedoch nicht wieder zum Taxi zurück. Dem Taxifahrer entstand ein Schaden von rund 75 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Imbisswagen

Schotten. Ein Imbisswagen in der Vogelsbergstraße war in der Nacht auf Sonntag (03.08.) Ziel von Langfingern. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen indem sie an der Tür hebelten. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell