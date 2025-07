Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrerin leicht verletzt

Kirrweiler, Marktstraße- 04.07.2025, 12:20 Uhr (ots)

Leicht verletzt wurde eine 69-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Freitagmittag in Kirrweiler. Die Frau befuhr die Straße zur Kindertagesstätte und lies ein entgegenkommendes Kind passieren. Als sie anschließend die Fahrt fortsetzen wollte, blieb sie im Grünstreifen hängen und stürzte auf ihr Fahrrad. Bei dem Sturz verletzte sie sich derart am Bein, dass sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

