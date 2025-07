Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Rollerfahrer stürzt auf Ölspur

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein 20 Jahre alter Rollerfahrer kam gestern Nachmittag (03.07.2025, 16.30 Uhr) beim Befahren des Kreisels in der Staatsstraße auf eine Ölspur, verlor die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden am Arm zu und musste in ärztliche Behandlung. An seinem Zweirad entstand Sachschaden. Der Verursacher des Ölfilms konnte aufgrund mehreren telefonischen Mitteilungen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen angehalten und kontrolliert werden. Es handelt sich um 43 Jahre alten Fahrer eines Tank-LKW, der sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gereinigt hatte, weshalb Altölbestände auf die Fahrbahn gelangten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Reinigungsfirma musste für die Säuberung der Straße beauftragt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell