LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Apolda (ots) - In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe einer Autotür ein. Die 35-jährige Besitzerin hatte Samstagabend ihren Opel in der Keßlerstraße in Apolda geparkt. Als sie am nächsten Tag, gegen 13:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie leider feststellen, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Nach Angaben der 35-Jährigen befanden sich allerdings auch ...

