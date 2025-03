Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug umlackiert und falsche Kennzeichen angebracht

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug im Weimarer Norden gemeldet. Dieses sei umlackiert worden und die angebrachten Erfurter Kennzeichen sollten auch nicht an den Opel Astra gehören. Der Opel selbst konnte nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Da das Fahrzeug allerdings schon mehrfach in der Vergangenheit mit falschen Kennzeichen festgestellt wurde, konnte der Täter schnell namentlich bekannt gemacht werden. Der 41-jährige Weimarer besitzt zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis. Eine Rücksprache mit dem eigentlichen Halter der Kennzeichen ergab, dass diese entwendet worden waren. Somit wurden auch in Abwesenheit des Täters Anzeigen wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Die Fahndung nach dem Pkw läuft.

