Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am 16.08.2024, gegen 23.20 Uhr wird ein 21jähriger Mann aus Suhl durch mehrere Personen in der Bahnhofstraße in Suhl angegriffen und geschlagen. Anschließend stiegen die Täter in ein Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde verletzt ins Klinikum Suhl eingeliefert. Zur Tatzeit befanden sich zwei unbeteiligte Zeugen im Nahbereich. Diese, bzw. auch weitere mögliche Zeugen, werden gebeten sich im ID Suhl unter 03681-369224 zu melden.

