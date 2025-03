LPI-J: Autoscheibe eingeschlagen

Weimar (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 85-jähriger VW-Fahrer die Röhrstraße, aus Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße kommend, in Richtung Fuldaer Straße. Sowohl links als auch rechts am Fahrbahnrand standen ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge, so auch der Dacia eines 68-jährigen Weimarers. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr der VW-Fahrer weiter nach rechts, unterschätzte den Seitenabstand zu dem geparkten Dacia und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. An ...

