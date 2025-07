Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Überhöhter Alkoholkonsum, falsche Koordinaten und eine offene Wohnungstür

Edenkoben (ots)

Am frühen Morgen (04.07.2025, 01.13 Uhr) wurde ein Einbruch in ein Wohnanwesen in der Mozartstraße gemeldet. Eine Frau hatte im Anwesen geschlafen, als sich ein Unbekannter Zutritt in das Haus verschaffte und im Wohnzimmer Platz nahm. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 20 Jahre alter Mann auf einer Party erheblich dem Alkohol frönte und weil er den Heimweg nicht mehr fand, seinen Freund um Übermittlung seines Standorts bat. Das soziale Netzwerk lieferte angeblich jedoch falsche Standortangaben. Nun betrat er aus Kombination von überhöhtem Alkoholkonsum und falscher Koordinaten das unverschlossene Nachbaranwesen. Von den Bewohnern wurde er sodann aus dem Anwesen gebeten, wo er auf die Polizei wartete. Die Auflösung des Sachverhalts sorgte bei allen Beteiligten für ein breites Schmunzeln.

