Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vier Haftbefehle vollstreckt

Zittau, Sohland, Rödertal (ots)

Bundespolizisten vollstreckten im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 21. Mai 2025 insgesamt vier Haftbefehle. Um 12:20 Uhr wurde in Sohland a.d. Spree ein französischer Transporter kontrolliert. Am Steuer saß ein 28-jähriger Rumäne, welcher von der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde. Da er die Gesamtstrafe in Höhe von 1735,30 Euro vor Ort zahlen konnte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Um 15:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf der Friedensstraße in Zittau einen 62-jährigen Tschechen. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Hausfriedensbruch gesucht, da noch eine Geldstrafe in Höhe von 716,95 Euro offen war. Er war nicht in der Lage den offenen Betrag zu begleichen und wurde zur Verbüßung einer 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA eingeliefert.

Der nächste Haftbefehl wurde um 16:05 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Rödertal vollstreckt. Hier kontrollierten Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Oberlausitz einen 43-jährigen Deutschen. Dieser wurde wegen einer offenen Geldstrafe in Höhe von 1.281,00 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt von der Staatsanwaltschaft Cottbus gesucht. Er konnte die Gesamtstrafe vor Ort zahlen und weiterreisen.

Um 22:00 Uhr wurde ein 35-jähriger Serbe auf der Friedensstraße in Zittau kontrolliert. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Passau wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Von der ursprünglichen Strafe von 25 Tagessätzen a 35,00 Euro waren noch 11 Tage Haft oder die Zahlung von 861,00 Euro offen. Der Mann konnte die Gesamtstrafe zahlen und ebenfalls weiterreisen.

