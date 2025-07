Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Pedelecs++Fahrzeuge brennen aus+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Pedelecs+ Achim. Am Mittwochabend gegen 18 Uhr kam es auf der Embser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Die 52-jährige Fahrerin eines Opels fuhr an der Anschlussstelle Achim-Nord von der A27 in Richtung Walsrode ab und beabsichtigte, nach rechts auf die L167 abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 85-jährigen Pedelec-Fahrers, der den Fahrradweg von links befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeuge brennen aus+ Osterholz-Scharmbeck. In der Käthe-Kollwitz-Straße gerieten am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die beiden Fahrzeuge, ein Smart und ein Maserati, waren am Fahrbahnrand vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Gegen 01:35 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und entdeckte beim nachschauen die brennenden Pkw vor dem Haus. Sie wählte daraufhin den Notruf.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen beide Fahrzeuge bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig ab. Das angrenzende Wohnhaus wurde vorsorglich kurzzeitig evakuiert. Die entstandenen Sachschäden werden auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04791-3070 zu melden.

