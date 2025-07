Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Polizeieinsatz am Verdener Bahnhof aufgrund von Softair-Waffe++Radfahrerin wird bei Vorfahrtsverstoß leicht verletzt++Transporter aufgebrochen++Mitfahrerin auf E-Scooter leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Polizeieinsatz am Verdener Bahnhof aufgrund von Softair-Waffe+ Verden. Am Bahnhof in Verden kam es am Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer gemeldeten Schusswaffe. In einem wartenden Zug hatte ein Zeuge eine Person mit einer Schusswaffe in der Hand gesehen.

Mehrere Einsatzkräfte wurden umgehend zum Bahnhof entsandt. Die Beamten durchsuchten den Zug und konnten im hintersten Zugabteil schließlich einen Jugendlichen mit einer Waffe in der Hand feststellen. Nach Ansprache der Polizeibeamten ließ der Jugendliche sich die Waffe abnehmen. Diese stellte sich dann als Softair-Waffe heraus.

Der Jugendliche wurde daraufhin zur Polizeidienststelle zur weiteren Sachverhaltsaufnahme gebracht. Dort wurde er im Verlauf an ein Elternteil übergeben. Er hat nun mit einer Ordnungswidrigkeit aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu rechnen.

+Radfahrerin wird nach Vorfahrtsverstoß leicht verletzt+ Verden. An der Verkehrsinsel im Lönsweg, kurz vor der Einmündung zur Lindhooper Straße, kam es am Dienstag, gegen 14:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 29-jährige Fahrerin eines Nissan fuhr in Richtung der Lindhooper Straße und missachtete an der Verkehrsinsel den Vorrang einer 75-jährigen Radfahrerin. Diese kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Transporter aufgebrochen+ Ritterhude. Auf einem Parkplatz in der Straße Nordseite brachen bislang unbekannte Täter am Dienstag in einen Transporter ein und entwendeten diverse Arbeitsgeräte und Messinstrumente. Der Tatzeitraum soll zwischen 02 Uhr und 14:30 Uhr liegen. Zeugen könnten sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 melden.

+Mitfahrerin auf E-Scooter leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. In der Bahnhofstraße wurde am Dienstagnachmittag ein Kind auf einem E-Scooter leicht verletzt. Das Mädchen war als Mitfahrerin von ihrem jugendlichen Bruder auf dem E-Scooter unterwegs. Eine 70-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte von einer Einfahrt auf die Straße fahren, übersah dabei jedoch den E-Scooter und stieß mit diesem zusammen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell