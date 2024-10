Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Auto und Fatbike

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (24.10.2024, gegen 14:50 Uhr) entfernte sich ein Radfahrer von der Unfallörtlichkeit, nachdem er zuvor mit dem Auto einer 58-Jährigen zusammenstieß. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 58-Jährige mit ihrem Nissan auf der Berliner Straße in Richtung Elberfeld. Auf dem angrenzenden Radweg war ein Fahrradfahrer mit seinem Fatbike in Richtung Elberfeld unterwegs. An der Einmündung Rauer Werth, bog die Autofahrerin nach rechts in diesen ab und stieß dabei mit dem Zweiradfahrer zusammen, der die Einmündung Rauer Werth überquerte. Der Radfahrer stürzte zu Boden, stand unmittelbar danach wieder auf und entfernte sich auf seinem Fahrrad von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrradfahrer war mit einem Fatbike unterwegs und hatte schwarz-braune lockige Haare. Zur Unfallzeit trug er einen schwarzen langen Mantel und schwarze Crocs. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Radfahrer haben, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

