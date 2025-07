Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Täter in Wohnhaus bemerkt- Verfolgungsfahrt bis nach Bremen // Polizei sucht Zeugen+

Landkreis Osterholz /Bremen (ots)

Osterholz-Scharmbeck. In der Straße Garlstedter Kirchweg betraten am Montagmittag, gegen 12:48 Uhr, mindestens vier bislang unbekannte Täter ein Einfamilienhaus. Als sie bemerkt wurden, flüchteten sie mit einem Pkw bis nach Bremen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein offenes Fenster in das Haus. Sie wurden von einer 20-Jährigen, welche sich noch in dem Haus befand, bemerkt. Die Täter flüchteten daraufhin aus einer rückwärtigen Tür und stiegen in einen Pkw. Mit diesem flüchteten sie umgehend vom Tatort. Diebesgut erlangten sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen silbernen Audi A4 mit Kennzeichen aus dem Kreis Borken (BOR).

Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus und konnte den flüchtenden Pkw schließlich auf der B74 in Höhe Scharmbeckstotel feststellen und die Verfolgung aufnehmen. Bei der Verfolgungsfahrt über die B74 in Richtung A27 kam es durch den Audi zu mindestens einer Straßenverkehrsgefährdung eines bislang unbekannten Pkw in Höhe der Straße Hüderbeek. Das Fahrzeug war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und missachtete auch eine rotlichtzeigende Ampelanlage. Auf der Bremer Landstraße kollidierte das Fahrzeug auch noch mit einer am Fahrbahnrand stehenden Mülltonne.

Das Fahrzeug flüchtete anschließend weiter auf die A27 in Richtung Walsrode. An der Anschlussstelle Überseestadt verloren die Einsatzkräfte schließlich den Sichtkontakt zu dem Pkw und das Fahrzeug flüchtete weiter in eine unbekannte Richtung.

Im Verlauf stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen das verlassene Fluchtfahrzeug verunfallt in der Sonderburger Straße fest. Der Audi war derzeitigen Informationen zufolge gegen einen Holzpoller gefahren.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz übernimmt die weiteren Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht, welche die Verkehrsunfälle in Ritterhude oder Bremen sowie die flüchtenden Täter gesehen haben. Sie können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

Verkehrsteilnehmende, welche durch das flüchtende Fahrzeug gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Osterholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell