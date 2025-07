Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mülltonne brennt auf Bahnhofsvorplatz++Leichtverletzter bei Fahrradunfall++Diebstahl eines Rollers+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mülltonne brennt auf Bahnhofsvorplatz+ Verden. Am frühen Montagmorgen geriet gegen 0:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne auf dem Bahnhofsvorplatz in Verden in Brand. Die Feuerwehr Verden löschte den Brand mittels Schnellangriff. Am Bahnhofsgebäude entstand kein Sachschaden. Die Mülltonne wurde jedoch durch das Feuer vollständig zerstört. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Leichtverletzter bei Fahrradunfall+ Grasberg. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Feldweg und beabsichtigte, auf die Straße Wiesendamm abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 49-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+Diebstahl eines Rollers+ Schwanewede. In der Nacht von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet im Bereich der Breslauer Straße einen abgestellten schwarzen Roller. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

