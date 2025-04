Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei Männer nach Raub in Untersuchungshaft (12.04.2025)

Singen (ots)

Nachdem sie am Samstagabend gemeinsam einen Raub begangen haben, sind zwei Männer in Untersuchungshaft.

Gegen 22 Uhr teilte ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Vorplatz eines Altenheimes in der Hadwigstraße mit. Ein 42-jähriger Tunesier hielt sich in Begleitung eines Bekannten an der Örtlichkeit auf, als ihn plötzlich zwei Männer angriffen, auf ihn einschlugen, eintraten und ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühten, ehe sie ihm eine Bauchtasche, Jacke, Handy und Bargeld raubten und anschließend flüchteten.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte ein 22-jähriger algerischer Staatsbürger als einer der Räuber identifiziert werden. Auf Antrag der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete ein Richter daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes an. Dort nahmen ihn die Beamten in den frühen Morgenstunden vorläufig fest. In seinem Zimmer fanden sie neben dem Raubgut auch ein Tierabwehrspray auf. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam der 22-Jährige am Montagnachmittag in eine Justizvollzugsan-stalt.

Den zunächst unbekannten zweiten Täter erkannte der 42-Jährige am Folgeabend vor einem Cafe in der Hadwigstraße wieder. Im Rahmen der darauffolgenden Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern verletzte der 42-Jährige den 26-jährigen Algerier mit einem Messer.

Der 26-Jährige kam zur weiteren Versorgung zunächst in ein Krankenhaus und von dort - ebenfalls nach Vorführung am Montagnachmittag - in ein Vollzugskrankenhaus.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen bittet das Kriminalkommissariat Konstanz Zeugen und Personen, die Handyvideos der Auseinandersetzungen gefertigt haben, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

